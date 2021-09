Kõige rohkem on oma erakonna nime all kandideerijaid kaotanud sotsid: esialgsetel andmetel kandideerib sotside nimekirjades 397 inimest, eelmistel valimistel oli neid 1075. Keskerakonna nime all kandideerib praeguse seisuga 1695, eelmistel valimistel 2373 inimest; Reformierakonnal vastavalt 1185 ja 1407. Kõige stabiilsemalt esineb Isamaa: 1098 kandidaati, oli 1146. Võimsaima tõusu on teinud aga EKRE, kelle nimekirjades volikogudesse kandideerijaid on kokku 1374 (eelmisel korral oli 801).