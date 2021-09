Kas koroonavaktsiini antikehade väike hulk veres võib tähendada, et muidu terve inimene peaks laskma ennast tõhustusdoosiga vaktsineerida? Ja kas see tähendab, et vaktsiin enam ei toimi?

Epidemioloog Kuulo Kutsar rõhutas Postimehele, et ei, see ei tähenda, et vaktsiin ei toimi. «Enamik vaktsiine (ka koroonavaktsiinid) töötavad ühesuguselt: vaktsineeritava inimese immuunsüsteem reageerib vaktsiini toimele niimoodi, et toodab rohkesti antikehi,» rääkis Kutsar ja lisas, et antikehade hulk püsib suur nädalaid või kuid, erandina ka aastaid ning seejärel hakkab aegamööda vähenema. «Hästi töötava vaktsiini korral peaks see jääma kaitsvale tasemele,» täiendas epidemioloog.