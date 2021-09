Kui ma kunagi 1990. aastatel Soomes olles kuulsin esimest korda sõnu petoviha ja susiviha (vaen kiskjate ja eriti hundi suhtes), siis panid need mind päris tõsiselt pead kratsima. Veel 1960. aasta Soome jahiseaduses oli kirjas: «Karu, hunti ja ahma on igaühel lubatud püüda ka sellistel aladel, kus tal ei ole jahiõigust või kus jaht on muidu keelatud.»