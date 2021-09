Tellijale

Päris palju aastaid ühtejärge on räägitud, et meie metsades elab 800 karu. Hiljuti teatas keskkonnaagentuur, et karude arvukus Eestis on jõudnud tuhande isendi piirile. Mil moel mõmmikuid ühtäkki nii palju sai?

Juba 2019. aasta seirearuandes hindasime karude arvukuse 900 peale ja eelmisel aastal 900–950 isendi piiridesse. Mingil määral on arvukuses tõepoolest toimunud hüpe, aga hüpe oli ka andmete kvaliteedis.

Eesti Jahimeeste Selts on koos riigiga arendanud jahinduse infosüsteemi JAHIS, mille paljud jahipiirkonnad on oma vaatluste talletamise kohana kasutusele võtnud. JAHISesse laetakse ka palju rajakaamerate pilte, jahimehed on ise kolleegide vaatlustest huvitatud ja need laekuvad kiiresti. See on ka meie jaoks täiesti uus tase ning võib öelda, et andmete hilise laekumise ja puudulikkuse tõttu hindasime karu arvukust enne selle infosüsteemi ilmumist alla.

Kas ka karude pesakonnad on viimasel ajal varasemast suuremad?