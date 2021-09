Eelmine uuring tehti 2011. aastal. Sotsiaaltöö keskuse direktor Kersti Põldemaa tõdes, et loogiline olnuks teha uus uuring kümne aasta pärast ehk tänavu, aga keskus tahtis tähistada oma 20. sünnipäeva millegi mälestusväärsega ja nii valmis uus uuring 2020. aastal ehk üheksa aastat hiljem. «Meie keskuse asutamise aeg on väga eriline – 01. 01. 01 – see on maagiline kuupäev,» ütles Põldemaa.