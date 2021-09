«Meist juba üle 658 000 inimese on end koroonaviiruse vastu täielikult vaktsineerinud ning ligi 83 000 inimest on peatselt tulemas teist süsti saama,» kirjutas Kaja Kallas sotsiaalmeedias.

«Eestis on üks maakond, kus inimesed on vaktsineerimises olnud eriti eeskujulikud – see maakond on Hiiumaa,» tunnustas peaminister.