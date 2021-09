Viimasel kümnel aastal on avaliku sektori sekkumise võttena kogunud populaarsust «nügimine» ehk püüd mõjutada inimeste käitumist väikeste muudatuste kaudu erinevate valikute esitlemisel. Nügimine lähtub üldiselt inimese enda eesmärkidest – näiteks soovist toituda tervislikumalt, aga vahel ka ühiskondlikult kasulikest eesmärkidest, nagu maksulaekumiste suurendamine. Nügimine on seejuures oma olemuselt paternalistlik, sest eeldab, et riik teab, mis on n-ö õige käitumine, ja püüab inimesi selle poole suunata.