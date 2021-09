Eestis on päris mitmeid teemavaldkondi, kus perioodilised arvamusküsitlused on saanud tavapäraseks töövahendiks ühiskonnas ja inimeste hoiakutes toimuvate muutuste jälgimisel. Statistikaameti ja konjunktuuriinstituudi läbiviidavad uuringud on paljudele hästi tuttavad, samuti ka soolise võrdõiguslikkuse monitooring.