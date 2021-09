Kai kunstikeskuses avatakse terav kaksiknäitus

Kai kunstikeskuses on 18. septembrist avatud Gabriele Beveridge’i ja Marge Monko kaksiknäitus «Suur teeskleja». Esimest korda koos töötavate naiskunstnike näitus on inspireeritud tarbimiskultuurist ning 20. sajandi reklaammaterjalidest ja -vitriinidest. Londonis elav Gabriele Beveridge on uue näituse jaoks loonud uued skulpturaalsed teosed, kus on kasutatud kaupluse sisustust, käsitsi puhutud klaasobjekte, sünteetilisi juuksepikendusi ja poemannekeenide osi.