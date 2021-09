Haigla või vangla, on seal vahet?

Jah, me peame rääkima Narvast. Sest Narva on eriline. Nii heas kui ka halvas mõttes. Eesti riik on temaga nagu lits lapsega: ei tea, mida peale hakata – see «laps» rikub mainet ja perspektiive, aga ära anda teda justkui ei taha ning tohi. Vanemad inimesed mäletavad, et paar aastat pärast Eesti iseseisvuse taastamist oli Ida-Virumaa poliitaktivistidel oma piirkonna s(t)aatuse suhtes selge tulevikuvisioon: rahvuslik-territoriaalne autonoomia. Mida siis ebaseadusliku referendumiga ebaõnnestunult legitimeerida üritati.