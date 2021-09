Eesti lühiuudised

Reformierakonna langedes tõusis EKRE reiting

​Nagu Reformierakonna eelmise nädala kehv tulemus ennustada lubas, on peaministripartei nelja nädala koondreiting jätkanud selget trendi allapoole. Norstati poolt Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel tehtud uuringu tulemused näitavad, et Reformierakonna nelja nädala keskmine toetus on 27,1 protsenti, EKRE oma on tõusnud aga 23,4 protsendini. Tõusu jätkab 19 protsendi peale jõudnud Keskerakond, üle pika aja murdis seitsme protsendi piiri Isamaa. Ligikaudu ühe protsendi on kaotanud Eesti 200. PM

Väikekoolide sulgemine läheb omavalitsuste kätesse

«Vastupidi, ma tõin välja, et see jääb alati kogukonna otsuseks, ja ma ütlesin seda, millised on ohukohad. Kui me näeme, et meil on üle riigi reaal- ja loodusteaduste õpetajaid väga palju puudu, ja näeme seda, et väikestes koolides töötavad täna õpetajad poole kohaga, see tähendab, nad saavad ka väga väikest palka, siis see ongi kogukonna otsustamise koht,» põhjendas Kersna. PM