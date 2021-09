Kuivajõe farmi soovitakse tööle tulla isegi Uus-Meremaalt

Pärast pressikonverentsi Kuivajõe Farmi lautades tehtud ringkäigul kiitis Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu juhatuse esimees Tanel-Taavi Bulitko farmis toimivat süsteemi, kus 508 looma erinevates gruppides elamas. „Üsna haruldane, et noored lehmad on teistest eraldi, tavapäraselt hoitakse noori-vanu lehmi pärast poegimist koos ja siis käib nende vahel võitlus,” sõnas ta. „Siin on ühes lehmad pärast poegimist, teises mullikad ja kolmandas esmapoegijad. Samuti on eraldi aedikus lüpstud lehmad.”

Hoiavad kokku

Noorloomad ja mullikad saavad Põlluaasa jutu järgi ka karjamaal jalutada. „Teisalt tuleb aga linn peale ja inimesed on kapriissed, jumal hoidku, kui vissi nende maa peale satub!”

Ehkki kõigil piimatootjail on keeruline aeg, siis praegu veel jagub jaksu. „Lüpsilaudad on ehitatud tuhandele lehmale, kokkuhoidmise koht ongi mahus,” rääkis Põlluaas. Ja kokku hoiavad nad igalt poolt, sest piima kokkuostuhind tonni kohta oli mullu rekordiliselt odav, keskmiselt 296 eurot ja toodeti kahjumit. „Me ei saa ju loomadele ninaesist andmata jätta, võlgu maksame toetustest. Mul on äri ka põllumajanduses ja abikaasa tegeleb kinnisvaraga,” kirjeldas Põlluaas oma riski maandamise tugijalgu ning vesist olukorda piimanduses. Kui sarnane seis jätkub, siis tuleb tal kahjumlikule ärile siiski lõpp teha.

Urmas Põlluaasa juhitavas farmis on loomade eest hoolitsemisel eestlaste kõrval ametis ukrainlased, itaallane ja nigeerlane. FOTO: Tiiu Leis

Tänavu on piima hind küll tõusnud, kuid see on 20–30 protsenti väiksem kui sisendite hinna tõus, mis on olukorra piimasektoris raskeks teinud. Eelmisel aastal maksis rapsikook, mis on tähtis söödakomponent, 230–260 eurot tonni eest, sellel aastal on hind ­300–350 juures. Tarneprobleemide ning ülemaailmse toormete ja metalli hinnatõusu tõttu on kallinenud masinate varuosad, kütus. Piima hind püsib aga 2011. aasta tasemel, eelmisel aastal madalamalgi.

Töökuulutusele vastati Uus-Meremaalt

Inimesi on tema firmas tööl 23, suvel koos põllutööbrigaadiga 27. Tööjõudu on aga keeruline leida, ehkki huvitundjaid jagub – isegi Uus-Meremaalt on nende töökuulutuse peale töö kohta lähemalt küsitud ja avaldatud soovi farmi tööle tulla.

Kuigi farm asub Tallinna ligidal ja tööjõudu peaks justkui jaguma, nimetab Põlluaas ise seda siiski pigem miinuseks. Esiteks on kohalikel lihtne Tallinnasse tööle sõita ja nad ei pea kohapealt tööd otsima, teiseks avaldab oma mõju pea­linna palgatase – farmis paraku seda maksta ei jõua. Nii ongi Kuivajõel ametis väga kirju rahvusvaheline seltskond.

Sel aastal on Põlluaas endale Vao immigratsioonikeskusest laudatööliseks palganud 42aastase nigeerlase. „Kogu aeg on kuulutused üleval,” lausus ta. „Meile tuli tööle ka üks Ukraina veterinaariharidusega noorhärra, kuid tema saab töötada vaid veterinaar-velskrina, kuna tal pole Euroopa Liidu veterinaararsti litsentsi. Selle saamiseks peaks ta läbima maaülikoolis 60 ainepunkti programmi. Uurisin asja, need punktid saabki ta siit minu juurest.”