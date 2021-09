Metsamasinate ehitajad vallutavad välisturge

Eva-Lotta Ilves näitab, et metsaga tegelejad saavad Skovexist valida oma tehnikale kas originaali või alternatiivse varuosa. FOTO: 2 × Urmas Luik/pärnu Postimees

Metsatehnika valmistajate, müüjate ja varuosadega varustajate ülevaade näitab, et väiksemaski külas pole puudu oskusteabest ja turg ulatub koduriigist kaugele. Samas on Eestis firmasid, kes esindavad välismaiseid tuntud kaubamärke, vahendavad uue kõrval ka kasutatud metsamasinaid ning varustavad rohelise kulla kõlistajaid varuosadega, sest mis liigub, see kulub.