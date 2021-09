Metsafirmad jahivad sobivaid lanke

Eesti Erametsaliidu juhatuse esimehe Ando Eelmaa sõnul on kõige rohkem tõusnud kuuse ja männi saepalgi hinnad. Muude sortimentide osas sellist hinnarallit pole. Paberipuidu ja energiapuidu osas pole ta nõudluse kasvu märganud.

Aina enam tuleb juurde metsaomanikke, kes kiiremas korras oma metsa realiseerida soovivad.

Piirkonniti ei oska Eelmaa hinnavahet välja tuua, sest peaaegu kõikidel suurematel ostjatel on varumispiirkonnad üle kogu Eesti. „Siis otsustabki, kui palju metsaomanik heast hinnast endale saab, samuti on tähtis tema kaugus saetööstusest. Selle tõttu võib öelda, et praegusest olukorrast võidavad enim Kesk- ja Lõuna-Eesti metsaomanikud. Halvemas seisus on saared ja Põhja-Eesti. Teiste riikidega võrdlust tuues on kuulda olnud, et Skandinaavia saepalgi hinnad on kolmandiku võrra madalamad.”

Maailmaturul puidu hind kukub

Puidu hind maailmaturul kahaneb, aga Eestis on okaspuupalgi hind tõusnud 50 protsenti.

Just hiljuti müüdi metsaoksjoni keskkonnas Timber.ee raieõigus taas uue kõrgeima hinnaga ajaloos. Vaid hektarisuuruse metsa raieõiguse eest Põlvamaal, kus orienteeruvalt 400 tm puitu, käidi oksjonil välja 32 500 eurot. Raie liigiks lageraie ning peamised puuliigid metsas mänd, kuusk ja kask. Mida tähendavad sellised puidu hinna rekordid aga metsaomanikele?

Kui veel pool aastat tagasi pidasime puidu kokkuostuhinna maagiliseks hinnalaeks näiteks männipalgil 90–100 eurot tihumeetri kohta ning uskusime, et enam kõrgemale need küll kerkida ei saa, siis võime nüüd öelda, et panime selle hinnanguga siiski puusse – mõnel pool kokkuostudes on männipalgi hind kerkinud sellest veel poole võrra.

Kõrged müügihind ja keskkonnaaktivistide agar metsasektori survestamine on toonud soovitule vastupidise tulemuse ka metsaomanike mõtetesse ja plaanidesse. Nimelt tuleb aina enam juurde neid metsaomanikke, kes ühel või teisel põhjusel kiiremas korras oma metsa realiseerida soovivad, sest ebakindlus tuleviku osas on tunginud ka nende naha vahele.

Oksjonikeskkonna Timber juht Ott Krigul ütles, et praegu on palgi hinnatõus peatunud ja püsib enam-vähem stabiilsel tasemel. Varem probleemiks olnud vähesed laovarud on mitmetel kokkuostudel ja saekaatritel lahendatud ja mõnda sorti mõnes kokkuostus praegu ka vastu ei võeta. See on tema sõnul siiski pigem ajutine nähtus. Paberipuu ja kehvema kvaliteediga puidu hind on pigem pisut tõusnud, kuid selle hind on ka pikalt liiga odav olnud.

Metsaomanikul teadmatus tuleviku ees

Timberi metsaspetsialist Aron-Ken Veedla märkis, et tema jutule tuleb üha enam neid metsaomanikke, kelle üks suur mure on teadmatus tuleviku ees. „Oleme jõudnud olukorda, kus iga puu mahavõtmine tekitab ühiskonnas probleemi ning mõistlik tasakaal on kindlasti paigast nihkunud. Eraomandis olev mets on justkui „meie kõigi oma” hetkel, mil sellega midagi ette hakatakse võtma, kuid metsamajandamisega kaasnevad ja uue metsapõlve rajamise kulud jäävad ikka vaid omaniku kanda.”

Veedla lisas, et üks metsaomanike hirm on ka erinevate kaitsealade suurendamise soov, millest räägitakse meedias palju ja mis võib ühel hetkel mõjutama hakata tulevikus planeeritavaid raieid. „Jah, loomulikult tuleb meie keskkonda hoida, selles ei ole kahtlustki, kuid enne kui pole jõutud kokkuleppeni, millised saavad olema mõistlikud ja aktsepteeritavad kompenseerimise meetmed metsaomanikele, ei rahusta see metsa omavate inimeste südant ning sunnib neid järjest enam kaaluma raie tegemist planeeritust varem.”

Metsaspetsialist lisas, et pinged sektoris ja teiselt poolt puiduettevõtete soov täita taas oma laod puiduga ongi põhjuseks, miks hinnad on tõusnud kõrgustesse, mida ka kogenud spetsialistidel on kohati raske uskuda.

Ent mündil on alati ka teine pool – käes on aeg, millest rahaliselt võidavad metsaomanikud, kel plaan oma metsa müüa sel hooajal, kuna metsafirmad otsivad sobivaid lanke, kus töid teha, ning kvaliteetset puitu. „Praegu on okaspuupalk tõesti heas hinnas, kuid selleks, et maksimaalset hinda saada, tuleb oma metsa hooldada: vaja on teha õigeaegseid harvendusraieid, et mets saaks ehitusmaterjalikõlblikuks sirguda. Vastasel juhul saab sealt vaid palju energiatarbimiseks sobivat materjali ja teadupärast on küttepuu hinnad jällegi ajaloo madalaimal tasemel,” selgitas ASi Timber metsaspetsialist. Ta lisas, et täna tehtud sammud ilusa metsa kasvatamise nimel tasuvad end tulevikus kindlasti enam ära kui käed rüpes istumine praegu, olgugi et ahvatlus kohe praegu lageraie kasuks otsustada on suur.