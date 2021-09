Päikeseenergiat saab kasutada mitmel moel

Päikeseenergia pikaaegne entusiast, Audru külje all tegutseva Solar Caravan Pargi peremees ja Audru osavalla konsulent Peeter Viik ütles jutuajamist alustades, et kui kellelgi päikeseenergia vastu vähegi huvi on, ei tohi karta eksida, samas peab arvestama, et olgu päikeseenergiasüsteem väike või suur, aasta ringi see meie kliimas välja ei vea. Isegi korralik off-grid ehk ilma elektrivõrku ühendamata eraldiseisev päikesepaneelide lahendus eeldab, et majapidamises on olemas tõhus generaator.