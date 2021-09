Hariliku saialille värske mahl korrastab näonahka

Harilik saialill (Calendula officinalis) on üks tuntumaid ilutaimi, millest on aretatud hulgaliselt liht- ja täidisõisikulisi sorte. Harilik saialill pole mitte ainult ilutaim, vaid ka ravim- ja maitsetaim. Ilusa, kergesti paljuneva, vähenõudliku ning ravimtaimena tuntud lillekultuurina on ta levinud maailma peaaegu kõikidesse aedadesse, teda võib käesoleval ajal lugeda kosmopoliidiks.