Astelpaju on tõesti vitamiinirikas. Öeldakse, et see on üks täiuslikumaid taimsete vitamiinide allikaid, kuid selle marjades on ka rohkelt mineraalaineid (eelkõige kaltsiumi, kaaliumi ja magneesiumi), flavonoide, parkaineid, eeterlikke õlisid ja rasvhappeid. Vitamiinidest on kõige enam C-vitamiini, samuti B-grupi vitamiine ja karotenoide. Astelpaju viljad on suhteliselt hapud, sest suhkrut on neis vaid 3,5% ja orgaanilisi happeid (peamiselt õun- ja viinhapet) enam-vähem samas suurusjärgus.