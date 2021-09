Metsaomanik hädas: torm kukutab seemnepuid

Iga eraldis on oma nägu

„Valesti valitud seemnepuud, mis varsti pikali, jätavad kuidagi raiskamise mulje. Seemnepuude või seemne- ja säilikpuude grupp võib olla ka esteetiliselt ilus,” rääkis Pärnumaa metsakonsulent Tiit Kosen­kranius. Samas ei saa üldistusi teha – igal metsaeraldisel on olukord erinev, palju nüansse ühest servast teise, ja otsuseid langetada saab ikkagi vaid konkreetse eraldise järgi.

Erinevad ju ka puud ühekaupa. Kosenkranius meenutas, et kui seadusega tuli välja seemnepuude jätmise nõue, jäeti enamasti kasvama männi plusspuid, ilusaid sirge tüvega mände. Nüüdseks on arusaamad muutunud. Teinekord võib head järelkasvu anda ka mõni selline puu, mis mastimänniks ei kõlba.

Kõrvu hakkas, et eri olukordi kirjeldades kasutas Tiit Kosenkranius sageli väljendit „maastikupilt”, mida metsanduse kontekstis väga tihti ei kuule. Aga kasvatades metsa ja korraldades raieid on metsaomanik paratamatult ka maastiku kujundaja.

Sellega tasub arvestada enne raietöidki, kui päevakorral on kasvama jäävate puude määramine. „Näiteks ühes kohas kasvab raiesmikul koos kolm suurt haaba. Majanduslikku väärtust neil ei ole, aga nad on omapärased maastiku ilmestajad – maastikupilt on palju ilusam,” kirjeldas Kosenkranius.

Hiiumaa metsakonsulent Aira Toss rääkis, et lageraiealadele on jäetud kasvama ka tammesid. Tamm on metsaseaduse seemnepuude nimekirjas ka, aga kasvamajätmise ajend on tavaliselt teistmoodi suhtumine sellesse puuliiki. „Need eestlaste erilised tamme-suhted,” nentis Toss.

Kuusk ei sobi seemnepuuks

Seadus ütleb, et kui sobilikke seemnepuid ei ole, ei pea neid ka jätma. Selle üle otsustamise õigus on metsaomanikul.

Kui küsisin jutukaaslastelt, mis puud siis kindlasti ei tasu seemnepuuks jätta, nimetati nagu ühest suust kuuske – kuusk on pindmise juurestiku tõttu tormihell ega pea vastu. „Kui on kuuseenamusega puistu, võib juhtuda, et polegi midagi seemnepuuks jätta,” ütles Kosenkranius.

„Klassika on, et sookaasikusse seemnepuid ei jäeta. Kui midagi, siis pigem mõni haavagrupp,” märkis Ehrpais.

„Meie jätsime varem männi, kase, haava kõrvale ka saart, aga temal on nüüd omad hädad,” viitas Toss saari kimbutavale haigusele saaresurmale.

Suurele lageraiealale on jäetud mitu seemnepuude gruppi. Kui alusmets oleks ka alles jäänud, võiks vaatepilti nimetada ideaalseks. FOTO: Viio Aitsam