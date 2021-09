Kohaliku valitsemise mõte on lähtuda kohalikest oludest ja huvidest. Omavalitsuse ülesanne on väga lihtsalt kokku võttes tegeleda kõige sellega, mis mõjutab inimesi just siin ja praegu. Näiteks avalik ruum, igapäevane füüsiline keskkond, liikumisteed, transport, vaba aja veetmise võimalused. Kohalike olude tundmine eeldab, et sa viibid kohapeal, kasutad kohalikku taristut ja teenuseid, suhtled teiste kohalike inimestega, koged argielu heas kui halvas.