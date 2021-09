Üks poliitiliselt ebastabiilsemaid omavalitsusi on Jõhvi. Viimasel valimisperioodil on umbusaldatud viit linnapead. Kuus korda on valitsuskoalitsiooni vahetatud. Asevallavanemaid on käinud läbi kümmekond. Volikogul on olnud korraga kaks esimeest. Võimul ei lasta hetkekski maas vedeleda. Käiakse kohut. Võimuvõitlusel on hoidnud silma peal kaitsepolitsei. FOTO: Matti Kämärä/Põhjarannik