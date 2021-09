Välismaa lühiuudised

Leht: Xi lükkas tagasi Bideni ettepaneku kohtuda

USA president Joe Biden tegi läinud nädalal telefonivestluses Hiina kolleegi Xi Jinpingiga ettepaneku esimeseks otsekohtumiseks, kuid sai eitava vastuse, kirjutas Financial Times. Lehe allikate andmeil ei võtnud Xi Bideni ettepanekut vastu, vaid kordas soovi, et Washington kasutaks Pekingi suhtes leebemat tooni. Teise allika andmeil oli tagasilükkamine osalt tingitud ka murest Covid-19 pärast, kuna Xi ei ole käinud Hiinast ära pärast 2020. aasta alguse Myanmari visiiti. USA ja Hiina liidri telefonivestlus 10. septembril vältas poolteist tundi. Valge Maja andmeil olid kõne all kahe riigi konkurentsi küsimused ja sellest tulenevad mured. BNS