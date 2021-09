Pakun selles lühikeses kirjatükis mõningaid mõtisklusi, tuginedes argumentidele, mida olen mujal raamatutes ja artiklites pikemalt esitanud – vt «Language policy and the internationalisation of higher education: A focus on Estonian higher education» (Soler, 2019); ja «University branding and the internationalisation of higher education in the Baltic states: The role of language» (Soler, 2020).