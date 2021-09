Välismaa lühiuudised

Esimesed kosmoseturistid jõudsid edukalt orbiidile

USA kosmosefirma SpaceX lähetas ööl vastu neljapäeva edukalt orbiidile oma esimese turismimissiooni, mille pardal on eranditult tsiviilisikud. Falcon 9 kanderakett toimetas kapsliga Dragon orbiidile neli ameeriklast. Missiooni maksis kinni 38-aastane Shift4 Paymentsi asutaja Jared Isaacman. SpaceX ei ole avaldanud, kui palju see talle maksma läks, kuid eeldatavasti on reisi hind mitukümmend miljonit dollarit. Lisaks Isaacmanile valiti reisile konkursiga veel kolm inimest: 29-aastane Hayley Arceneaux, 42-aastane Chris Sembroski ja 51-aastane geoloogiaprofessor Sian Proctor. AFP/STT/BNS