«Tervislik saab olla maitsev,» kinnitab Triin Muiste ja lisab, et näiteks läätsepasteedist on saanud üks tema töötubade hitt. Tervisliku toitumise koolitustel küsivad mehed ühtelugu, mis liha küll sinna pasteeti segatakse; tegelikult liha üldse mitte, on üksnes keeduläätsed ja päikesekuivatatud tomat. Muu hulgas maitseb läätsepasteet võrratult rukkilootsikute sees, sobides sel moel hästi ka suupisteks peolauale.