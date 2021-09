Lipuehteis Euroopa ­valmistub Palja Porgandi saabumiseks. Rõõmus elevus on ­haaranud rahvahulki, meedia ja telekanalid kütavad eufooriat. Kuigi meie sotsmeediakorüfee on teinud valiku ­kolida Tenerife saarele, pole mandri­eurooplased heitnud meelt ning loodavad, et Paljas Porgand väisab möödaminnes nende suuremaid linnu ja asulaid.