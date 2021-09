Eks sa katsu toiduga muljet avaldada häbematult ärahellitatud tüübile, kes on äsjasel puhkusel oma meeli Itaalia parimates restodes nuumamas käinud. Vahel olen kahetsusega mõelnud, et mis viga sealkandis imehästi süüa teha, kui värsked mereannid kohe käeulatuses, katsu sa kaugemal sama saavutada...

Restos Päris maandub mu nina ees aga särisev liuatäis küüslaugu ja võiga röstitud tiigerkrevette (13 eurot), mis on täpipealt sama head nagu minu lemmikrestos Finale Ligures. Imevärsked, maitserikkad ning äärmiselt puhtad ja ehedad – isegi grammi soolaga pole liialdatud! «See on hämmastav, kust imekohast te saate niivõrd värskeid krevette? Need on parimad, mida seni Tallinnas proovinud olen,» teatan emotsionaalselt täiesti tundmatule teenindajale. Ta naeratab säravalt, aga saladust ei avalda.