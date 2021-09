Mõte Austraalia tuumaallveelaevadest ärritab Hiinat

Nimelt võõrustab Biden reedel teise Vaikse ookeani julgeolekukoostöö formaadi – Austraaliat, USAd, Jaapanit ja Indiat ühendava Quadi – liidreid. The Timesi teatel lendab samaks ajaks Washingtoni ka Briti peaminister Boris Johnson.

AUKUSi sümboolseim osa puudutab koostööd tuumaallveelaevade asjus: USA teatas, et nad jagavad Austraaliaga tehnoloogiat, mida on siiani peale enda pruukida andnud vaid Ühendkuningriigile. USA tuumaallveelaevad saav Austraalia omakorda taandub selle tulemusel 2016. aastal Prantsusmaaga sõlmitud Attack-klassi diiselallveelaevade lepingust. Muutusega tekkiv sõjaline vahe on suur: tuumaallveelaevad liiguvad tunduvalt kiiremini kui diiselalused, samuti võib nendega vee alla jääda rohkem kui kuuks, samas kui diisellaev peaks hiljemalt nädala pärast tankima.