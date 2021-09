Lühiuudised

Eesti

Valitud president Alar Karis määrab presidendi kantselei direktoriks praeguse riigikogu kantselei direktori Peep Jahilo (pildil). «Tal on väga hea rahvusvaheliste suhete kogemus ja ta on olnud ka mitu korda suursaadik,» põhjendas Karis oma valikut. Jahilo on töötanud ka välisministeeriumis mitmel ametikohal. Presidendi julgeolekunõunikuks saab kaitseministeeriumis ja NATO peakontoris töötanud Liis Mure. ERR

Viimasel kuul on elektri hind olnud väga kõrge. Konkurentsiamet on jälginud elektrihinna muutusi ja võib öelda, et börsihinnaga paketid on osutunud fikseeritud hinnaga pakettidest soodsamaks. Kuigi ajalooliste andmete alusel ei saa teha järeldusi tuleviku kohta, on meedias kõlanud elektrimüüjate soovitused valida fikseeritud hindadega pakett. Amet on vaadanud ka fikseeritud hinnaga pakettide hinnatasemeid ja on näha, et elektrimüüjad on sellistesse pakettidesse kalli elektrihinna juba sisse arvestanud. Paketivahetuse kaalujal tasub kasutada elektrihinna võrdlusportaalide elektrihind.ee ja energiaturg.ee abi. PM