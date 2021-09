Kas alustada rõõmsalt või kurvalt? Pole vahet. Teen siis traditsiooniliselt. Hea asi on see, et kui teil juhtub juhe kokku sõitma, on Kõrgõzstan ainus -stan, kuhu pääseb hetkel ilma igasuguste probleemideta. Vaktsineerimise sertifikaat kaasa ja… minek. Minu teada on Aasias praegu vaid viis sellist riiki, kuhu saab ka ilma 72-tunnise PCR-testita.