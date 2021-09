Triin oli pikka aega vaadanud kinnisvarakuulutusi, kui ühtäkki avastas, et huvi pakkunud maja oli müüki tulnud. «Helistasin kinnisvaramaaklerile ja sain teada, et juba poole tunni pärast on võimalik sellega tutvuma minna,» meenutab ta. «Võtsime pisipoja ja minu vanemad kaasa ning läksimegi.»