Minu suhe teadusega on kummaline. Koolis jäin reaalainetega hätta, loodusseaduste mõistmiseks vajalik ajupoolkera töötab mul suurte tõrgetega. Samas aga on just suhe teadusega – ja mitte püsiv huvi loomingulisuse või religiooni vastu – andnud mulle juurdepääsu imele.