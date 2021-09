Füüsikuid on süüdistatud selles, et nad tahavad meie ilusa holistliku maailma tükkideks lõhkuda, uurimaks selle «kellarattaid». Muidugi on analüüs ja süntees teadusliku lähenemise kaks poolust ja sageli me (füüsikud siis) teisiti ei oskagi, kui näiteks kõrgete energiate füüsikas osakesi kokku põrgatades, nii et tükid taga. Aga teisalt on uudishimu (väga oluline inimlik motivaator) teada saada, mis seal asjade sees on, meid kannustanud juba varasest lapsepõlvest.