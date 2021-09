Eesti lühiuudised

Kampaania ärgitab raudteel rattalt maha tulema

​Täna algab ­raudteeohutusnädal, mille põhisõnum on «Tule rattalt maha ja lase rong läbi». Sotsiaalkampaania eesmärk on jalgratastega liiklejatele meelde tuletada, et raudtee ülekäigukoha ületamisel tuleb ohutuse tagamiseks rattalt maha tulla, veenduda, et rongi ei lähene, ja ületada raudtee jalakäijana, ratas käekõrval. Raudteeohutusega tegeleva MTÜ Operation Lifesaver Estonia juhatuse esimehe Tamo Vahemetsa sõnul eiravad jalgratturid sageli raudtee ületamisel ohutusreegleid. PM

Soome purjekas jäi Tallinna reidil merehätta

​Prangli lähedal sattus ­merehätta Soome purjekas, pardal oli kaks inimest. Alust tabas tehniline rike ja purjekas muutus juhitamatuks, ilmaolud olid PPA mereturvalisuse grupi juhi Marge Kohtla (pildil) sõnul väga keerulised. PPA laeva Pikker meeskond pukseeris merehätta jäänud purjeka Ihasalu lahte tuulevarju. Kohtla sõnul jääb Pikker ilma rahunemiseni aluse lähedusse, tagamaks purjekal olevate inimeste ohutus. Inimesed ohus ei olnud ja purjeka pardal arstiabi ei vajatud. ERR

38 120 inimest registreeris end Eestis üleilmsele maailmakoristus­päevale. Kuna koristada võib koroonaviirusest tingitud reeglite tõttu 24. septembrini, arv tõenäoliselt suureneb.

Kohus tühistas Niilusoo raba kaevandamisload

Kohus tuvastas, et kuna menetlus­nõuete rikkumine võis mõjutada kaevanduslubade andmist Niilusoo rabasse, tuleb need tühistada. Kohus tõdes, et keskkonnaministeeriumi allasutustel puudus analüüs, kas ­rappa kuivenduskraave rajades võiks olemasolev vähene veepide ­kahjustada saada. See võib aga lõppeda ­sellega, et turbatootmises tekkiv reovesi ­liigub takistusteta põhjavette. Aastal 2004 väljastati Niilusohu kaks turbakaevandamisluba: Raba-Jaani ja Aimlametsa tootmisaladele, mis kokku laiuvad peaaegu 170 hektaril. BNS

Raport: Eesti on euroliidus ainus automaksuta riik