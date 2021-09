Laagrites on tõsiseid probleeme soojade riiete ja toidu tagamisega ning lastele turvalise keskkonna pakkumisega, samuti ligipääsuga õigusabile, inimväärsetele sanitaartingimustele ja tervis- hoiule.

Pagulasabi töötaja Madle Timm rääkis Postimehele, et nad käisid neljas-viies laagris. «Iga laager on erinev, aga kui leida ühist nimetajat, siis ei ole kuskil piisavalt riideid ega kvaliteetset toitu. Mitmes laagris on põgenikele jagatud tähtaja ületanud konserve või kiirnuudleid,» rääkis Timm.