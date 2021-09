«Tegelikult ei erine elektri hind piima, kütuse või sibula hinnast»

«Kas üheks või viieks aastaks, selle üle peab arutama. Arvan, et meil ei ole mõtet aktsiisitõusuga forsseerida kõiki hinnatõuse,» märkis ta, lisades, et aktsiisi langetati ajutiselt kriisimeetmena. «Väga mõistlik oleks endisele tasemele tagasi minekuga oodata,» leidis Savisaar.

Järgmise aasta eelarve läbirääkimised alles käivad ja Reformierakond seisab tugevalt oma seisukohtade eest. «Ei ole saladus, et meie koalitsioonipartneri kõige olulisem eesmärk on eelarve tasakaal, ja tehakse kõik selleks, et jõuda sinna kiiremini, kui varem prognoositud,» tunnistas keskerakondlane.