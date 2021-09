Eesti lühiuudised

Politsei saatis ligi 220 km/h kihutanud autojuhi vangi

Hololei: Tallinnas võiks kaaluda 30-kilomeetrist kiiruspiirangut

Liiklusohutuse parandamiseks on Euroopa linnades kasvav trend 30-kilomeetrise kiiruspiirangu kehtestamine, kinnitas Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi peadirektor Henrik Hololei (pildil), ja leidis, et seda võiks kaaluda ka Tallinnas. «See on praegu üleüldine trend. Mitmetes linnades Euroopas on võetud kasutusele kiiruspiirang 30 kilomeetrit tunnis,» rääkis Hololei, kelle sõnul on selline piirang kehtestatud ka näiteks Brüsselis. Hololei sõnul on see ka Tallinna kesklinnas igati mõistlik. BNS