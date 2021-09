Ligi kolmandik Eesti rahvastikust on välispäritolu, kusjuures suur osa neist ei oska riigikeelt piisavalt, et tööelus toime tulla. Sellest hoolimata leiab meediast sageli seisukohti, et sisserändetingimusi tuleks lõdvendada, kuna töötajaid napib. Enamasti kaasuvad ka sellised loosungid nagu «mitmekesisus rikastab» ning manitsused, et ilma võõramaalasteta Eesti elu kängub.