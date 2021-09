Kuni meil on jätkuvalt ühiskonnas väljakutseid, mille põhjuseks asjaolu, et inimene on kas teisest rahvusest või teise emakeelega, siis see lisandväärtus ongi see, et meie valdkond aitab nendele kitsaskohtadele tähelepanu pöörata. Samuti lahendusi välja pakkuda ning nügida ka partnereid neid lahendusi otsima ja rakendama. Võib-olla jõuame ühel hetkel ka olukorrani, et meid siin lõimumise eestvedajana polegi vaja ning kõik oskavad ise tegeleda ja reageerida.