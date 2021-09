Kohus: Venemaa vastutab Litvinenko surma eest

Euroopa Inimõiguste Kohus otsustas eile, et Venemaa vastutab endise KGB agendi Aleksandr Litvinenko polooniumiga mürgitamise eest 2006. aastal Londonis. Kohus selgitas välja, et Litvinenko tapsid Vene kodanikud Andrei Lugovoi ja Dmitri Kovtun ja on kindlad tõendid, et nad tegutsesid Vene võimude huvides. Litvineno suri 2006. aastal Londonis radioaktiivse polooniumi mürgistuse tagajärjel. AFP/BNS