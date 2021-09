Sellise eelhoiakuga «Punast» vaatama minnes tabas mind lausa üllatus: tõlgendused tuuakse lausa kandikul kätte. Alustuseks kohe sissepääsu kõrval suurel punasel palakal musta kirjaga Eero Epneri saatetekst, mis algab lausega, et see näitus näeb välja nagu tuba pärast viiepäevast fuckfest’i, ning teeb üldse tugeva viipe näituse erootilis-lihaliku tõlgendamise suunas. Ruumi keskel aga on installatsioon, kus on punaseks värvitud naisekingade paar, mille vahel on põlev küünal, ning selle taga on kinniste ustega punane kapp.