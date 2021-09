Pikas filmis on ridamisi omamoodi novellette, episoodikesi. Minu lemmikuks sai üks dialoogistseen, kus Leningradi kolinud naine helistab maale koju emale ega suuda rääkida, et on jäänud rasedaks ja teeb aborti, sest ema lihtsalt ei lase rääkida ja valab oma kolkas elamise ängistust ja eluraskusi tütrele kaela. Oled suutnud maalt linna kolida, rasedaks jäänud, plindris ja ema ei viitsi kuulata, kui plindris oled. No missa teed. Tapa või end ära.