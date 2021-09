Ehk oleks aeg lõpetada diskussioon teemal, et kvaliteetse ruumi loomisel on kõige suuremaks takistuseks seadused, sh planeerimisseadus. Kurioossel kombel on planeerimisseadus Eestis ainuke, kus on sõnaselgelt lahti kirjutatud kvaliteetse elukeskkonna mõiste, lisaks ka avalikkuse kaasamise ja teavitamise, huvide lõimimise ja tasakaalustamise, teabe piisavuse ning otstarbeka, säästliku maakasutuse põhimõtted. Need moodustavad õigusakti ideoloogilise aluse.