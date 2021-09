Eesti lühiuudised

Õpetajad kaaluvad viletsa palgapakkumise tõttu streiki

Eesti Haridustöötajate Liidu (EHL) esindajad lahkusid eile haridus- ja teadusministeeriumis toimunud kohtumiselt pettunult, kuna õpetajaid rahuldavat palgapakkumist ministeerium ei teinud. Haridus- ja teadusminister Liina Kersna andis teada, et kavas on tõsta haridustöötajate palga alammäära viis protsenti, kuid õpetajad sellega rahul ei ole. EHLi esimehe Remo Voltri sõnul on õpetajate soov saada vähemalt 91 protsenti keskmisest palgast, kuid viimastel aastatel on nende töötasu aina rohkem keskmisest kaugenenud. Kui ministeerium lähipäevil õpetajaid rahuldava ettepanekuga välja ei tule, kaaluvad nad streiki. PM

Reformierakonna toetus kukkus madalseisu

Reformierakonna toetus on kukkunud lähiajaloo madalaimale tasemele ning valitsuse juhtpartei edestab teisel kohal olevat Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda veel vaid napi 1,4 protsendiga, selgub Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud Norstat Eesti küsitlusest. Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 25,6 protsenti, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) 24,2 protsenti ja Keskerakonda 18,4 protsenti valimisõiguslikest kodanikest. Reformierakonna toetus langes nädalaga 1,5 protsendi võrra ning viimased viis nädalat kestnud languse jooksul on peaministripartei kaotanud oma toetusest 5,4 protsenti. See tähendab, et Reformierakonna toetus on nüüd madalaimal tasemel alates 2019. aasta algusest. BNS

Karise õigusnõunikuks saab Hent Kalmo

Valitud presidendi Alar Karise õigusnõunikuna asub tööle õigusteadlane Hent Kalmo (pildil), kes on seni olnud õiguskantsleri Ülle Madise nõunik põhiseaduslikkuse järelevalve ja õigusteooria alal. Alar Karis ja tema meeskond asuvad tööle 11. oktoobril. Presidendi kantseleid hakkab juhtima praegune riigikogu kantselei direktor Peep Jahilo. Karisel saab olema kaheksa nõunikku. Praegu ei ole selge veel see, kes saab uue presidendi haridus- ja diginõunikuks. ERR

97 kilomeetrit neljarajalisi maanteid on ehitatud Eestis 30 aasta jooksul pärast iseseisvuse taastamist.

Eesti internetivabadus on endiselt maailma tipus