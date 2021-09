Raamatu «Seks ja sotsiaalmeedia» üks autoritest, Tallinna Ülikooli osaluskultuuri professor Katrin Tiidenberg leiab suisa vastupidi. Tema sõnul aitab see teguviis oma keha tagasi võita ja elus toime tulla. Seks sotsiaalmeedias on lausa teraapilise mõjuga ning häbi paksu vatiteki varjus harrastab seda pea sama palju inimesi meie keskel kui neid, kes tavalist seksi loomulikuks peavad.

Seks sotsiaalmeedias seostub väga suure hirmu ja häbiga. Kõige hirmsamat kolli näevad need, kellel puudub isiklik kogemus. Teie valgustate need hirmupusad halastamatult läbi. Kust selline julgus?

See siis ongi ehk minu töö laiem sotsiaalne väärtus. Ei saa eeldada, et inimestel on kõigega isiklik kogemus, aga kui inimene ise ei ole kogenud, siis kogu arvamus pärineb teisesest infost ja teiseses infos jääb sageli kõlama hirmutav. Nii töötab tähelepanu ja internet ja sotsiaalpsühholoogia.

Katrin Tiidenberg ei karda asju otse välja öelda – süsteemi iseloomustab see, et osad inimesed peavad kinni maksma teiste inimeste stabiilsuse ja korra illusiooni. Ja see tšekk tuleb alati pigem teatud gruppidele – naistele, noortele, vähemustele. FOTO: FOTO: Tairo Lutter

Ja kuna seks on kultuurilooliselt tundlik teema, lähevad seal hästi kiiresti suusad risti. On mingid tabud, normid ja häbid, mis tulevad ajaloost. Teisalt on uuemad internetiga seotud hirmud. Ja kui need kaks asja kokku panna, võib sündida uus perversne mutanthirm – see on hästi tüüpiline. Hakkad rääkima paljastest piltidest ja kolme lausega jõutakse kuidagi seksikuritegevuse, inimkaubanduse ja pedofiiliani.