Salakoht. Itaalia saapasäärel asub müstiline kant, kus Itaalia köögist lugu ei peeta ja itaalia keelt ei räägita. Kuid loodus on seal kauneim, mida kümne aasta matkadel olen näinud! Mitmel pool võib näha lummavat vaatepilti – maanteed, mis lihtsalt lõppeb ühes oruga. Kes ronida ei taha, see edasi ei saagi.

Meie eufooria matka esimesel päeval ulatab pilvedest kõrgemale ja mis seal salata, eks mõnevõrra lisavad reipale sammule hoogu ka Crémant’st saadud mullid. Igal juhul leiame end peagi rajalt, kus me GPSi arvates sugugi mitte ei peaks olema. Kaardirakendus näitab, et tuleks kulgeda tubli paarsada meetrit kõrgemal pool.

«No mis seal ikka – kui rada kadunud, tuleb ta üles otsida,» otsustame muretult ja kappame kitse kombel künkast üles. Juba mõne sammuga on selge, et see kurivaim on järsk mäekülg täis lahtisi kive. Siksakitame paraja hasardiga, kuid rajast pole kippu ega kõppu. Mägi muutub juba seinaks, ohtlik hakkab.