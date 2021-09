Välismaa lühiuudised

Läti ja Leedu takistasid migrante riiki sisenemast

Läti piirivalvurid takistasid kolmapäeval 20 inimest, kes tahtsid ebaseaduslikult Valgevenest Lätti tulla, teatas eile piirivalve. Valgevene-Läti piiril on alates 10. augustist peatatud 1319 inimest. Humanitaarkaalutlustel on alates 11. augustist, mil piiriäärses regioonis kehtestati 10. novembrini eriolukord, riiki lubatud 38 migranti. Leedu piirivalve saatis eilsele eelnenud ööpäeva jooksul piirilt tagasi 24 Valgevenest ebaseaduslikult üle piiri tulla üritanud migranti. Kuuga on piirilt tagasi saadetud üle 2000 inimese. Sel aastal on Valgevenest ebaseaduslikult üle piiri Leetu jõudnud rohkem kui 4100 migranti. 2020. aastal oli neid 81. Leedu on kehtestanud rändesurve tõttu riigis eriolukorra. Mõlema riigi kinnitusel on rändevoog Valgevene režiimi korraldatud. BNS