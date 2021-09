Elupäästjaid on Eestis vähe, veel vähem nende tänajaid

Niisiis ei oskaks taksoga sõites aimatagi, et selle juht on staažikas päästja, kes teenib puhkepäevadel lisaraha.

Märtsis sai Muuga komando väljakutse Maardusse, kus põles eramaja. Päästja Vladimir Novikov rääkis, et tuli hiilis tema ja kolleeg Jevgeni Raudsepa saabudes juba voodini ja lamajast invaliidist naine ning tema mees sealt omal jõul enam välja ei saanud.

Raudsepa sõnul olid tingimused päästjatele aga üsna head. «Maardu sündmus paistis teistele päästjatele lihtne,» sõnas Raudsepp. Maja ja ruum olid väikesed, nähtavus hea ja kaks inimest olid koos ühes ruumis. «Oli just õige aeg, et nad kätte saada, sest nad olid teadvusel,» selgitas päästja. Just toonase sündmuse pärast oodatakse neid täna Kumusse elupäästja medali järele.