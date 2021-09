Uusehitised veavad valimisvankrit

Jõgeva vallas kütab kirgi ekstravagantse kujuga Jõgeva kirik. Kuigi vormiliselt ei peaks kiriku ehituse pärast muretsema vallavalitsus, on seda projektides nimetatud ka kogukonnakeskuseks, ja see võib tähendada, et ühel hetkel tuleb vallavalitsusel hakata hoonet ülal pidama. FOTO: Sille Annuk

Kõik kolm Jõgevamaa valda – Jõgeva, Põltsamaa ja Mustvee – on eelmistest KOV valimistest möödunud nelja aasta vältel näinud mitmeid umbusaldamisi ja võimukaartide ümbermängimisi. Seekordsete valimiste eel on kahes esimeses põhiküsimuseks vallakeskuse jõuline arendamine, Mustvees oodatakse aga valla allasutuste korrastamist nii, et need ka päriselt toimiks.