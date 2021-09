Just, sügistalvelgi, kui pole ilma või tahtmist aias grillsütt süüdata, võib suvenostalgiliselt süüa. Ja seejuures vägagi elegantselt, kui mõelda vastavatud City Grill House’ile kunagises Tallinna teenindusmajas, praeguses Tallink City hotellis. See grillirestoran on prantsuspärase brasserii Päris ja japandi stiilis köögiga Noho kõrval kolmas uustulnuk, mis hiljuti koroona kiuste ja maitseküttide rõõmuks südalinnas uksed avas.