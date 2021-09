Üldsegi ei tasu peljata, et teravili teeb paksuks, kummutab toitumisnõustaja Kristin Salupuu müüdi. «Liigne kehakaal võib tulla muu hulgas just sellest, et teraviljasaadusi, eriti täisterast, süüakse liiga vähe ja saamata jäänud energia korvatakse magusa ja rasvasega,» ütleb toitumisnõustaja Kristin Salupuu.